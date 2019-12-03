Мэрия заставила интернет-сообщество убрать герб города с аватарки (СКРИН)

Администрация Краснотурьинска потребовала от интернет-сообщества «Краснотурьинск. Live» в социальной сети удалить со страницы герб города, который использовался в качестве аватарки.

«Только что мы получили сообщение от администрации ВКонтакте о том, что мэрия Краснотурьинска подала заявление с просьбой заблокировать наше сообщество за... ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРБА ГОРОДА НА АВАТАРЕ! Просто представьте, ГЕРБ ГОРОДА нельзя изображать на аватаре главного городского сообщества», – написали огорченные администраторы паблика. Они видят причину произошедшего в том, что размещали сообщения, критичные по отношению к городским властям. Тем не менее, к просьбе администраторов соцсети они прислушались. Теперь аватар сообщества – черный круг со словами «Здесь был герб Краснотурьинска. Мэрия потребовала его удалить».

Оперативно получить комментарий в мэрии не удалось – в приемной работает автоответчик.

В уставе города Краснотурьинска прописано, что порядок использования герба города определяется городской думой. В положении и флаге и гербе города, принятом думой в 2003 году, оговаривается в основном использование герба в виде гербовой печати, значка или печатного изображения. Специальных условий для использования герба в соцсетях или вообще в интернете нет.

Краснотурьинск, служба информации

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