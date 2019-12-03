В Екатеринбурге возле «Гринвича» заливает дорогу (ФОТО)

Потоп в центре Екатеринбурга – заливает перекресток улиц Радищева и 8 Марта.

По словам очевидцев, холодная вода течет по улице Радищева со стороны Вайнера. Перекресток находится в низине, вода с него никуда не уходит.

Пешеходам приходится перепрыгивать огромную лужу, автомобилистам приходится проезжать по этому участку, так как иначе невозможно повернуть направо. Впрочем, они стараются держаться подальше от края дороги, где глубина лужи максимальна.

Коммунальное ЧП случилось на той стороне, где находятся «Гринвич» и его подземная стоянка. Ее работники сейчас пытаются спасти паркинг и лопатами сгоняют воду обратно на проезжую часть.

В пресс-службе Водоканала рассказали, что к ним поступила заявка, на место едет бригада, они разберутся, их ли сети прорвало. Если коммуникации находятся в ведении Водоканала, то утечку локализуют, информация по отключению воды в центре города появится позже.

Екатеринбург, служба информации

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