Стала известна причина затопления перекрёстка у «Гринвича»

Стала известна причина вечернего затопления перекрестка Радищева и 8 Марта. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Горводоканала, на водоводе диаметром 350 мм произошла авария. «Данный участок не находится на балансе водоканала. Поврежденный водовод отключён, информация о повреждении передана собственнику, без холодной воды остались дома по адресам Радищева, 18 и Радищева, 20», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Горводоканала. Для устранения последствий ЧП на место вызвана бригада цеха благоустройства.

Напомним, потоп у «Гринвича» начался около 18.00. Холодная вода стекала сверху с Радищева к 8 Марта, образуя месиво из снега и грязи и затрудняя движение машин и пешеходов. Охране паркинга «Гринвича» пришлось сгонять лопатами воду на проезжую часть, чтобы не не допустить ее стекания на парковку.

Екатеринбург, Елена Васильева

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