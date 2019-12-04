Сотрудника колонии в Свердловской области будут судить за торговлю телефонами

В Краснотурьинске передано в суд дело сотрудника колонии о взятках и превышении служебных полномочий. Мужчина работал младшим инспектором группы надзора отдела безопасности ИК-3 и, как считает следствие, «помогал» заключенным с мобильной связью.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, сотрудник колонии договаривался с заключенными о том, что он за деньги пронесет мобильные телефоны и аксессуары. На территорию режимного объекта он доставил 27 телефона и сим-карты, за каждый получил от 20 до 99 тысяч рублей. Но затем его поймали сотрудники Управления собственной безопасности ГУФСИН. Возбуждены два уголовных дела – по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере за совершение незаконных действий», а также по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Краснотурьинск, служба информации

Краснотурьинск. Другие новости 04.12.19

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