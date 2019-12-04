Свердловская область попала в список середнячков при распределении грантов за работу губернаторов

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении грантов 50 регионам страны. Средства распределялись на основе рейтинга эффективности работы губернаторов. Всего правительство раздаст 45 миллионов рублей. Лучшие показатели, как сообщает правительство, достигнуты Республикой Крым, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем. Эти регионы получат каждый около полутора миллиардов рублей.

В УрФО лидерами стали Тюменская область и ХМАО, им дадут по 1,4 и 1,1 млрд соответственно. Свердловской области выделяется миллиард, примерно столько же получат челябинцы. Курганская область и ЯНАО также попали в рейтинг, но им дадут меньше миллиарда.

«В прошлом году эти гранты получили 40 регионов на сумму 20 млрд рублей. В этом году поощрение получат 50 субъектов Федерации на общую сумму 45 млрд рублей. Это весьма приличные деньги. Рассчитываю, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач», – пояснил Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда обсуждалось распределение средств.

Екатеринбург, служба информации

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