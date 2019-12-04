На тюменской трассе после столкновения с грузовиком погибли пожилые супруги (ФОТО)

Сегодня на 213-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень легковой автомобиль ВАЗ, выезжая с поворота, столкнулся с грузовой фурой с полуприцепом. Удар был такой силы, что обе машины съехали с дороги, а легковушку буквально разорвало пополам. В салоне отечественного автомобиля находились пожилые супруги из поселка Пионерского. 74-летний мужчина и 72-летняя женщина погибли на месте.

Как сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции, водитель ВАЗ не предоставил преимущества в движении грузовику, который ехал по главной дороге. За рулем фуры находился 29-летний мужчина, его водительский стаж составляет 11 лет. Грузовой автомобиль ехал в Ижевск из Тюмени.

Очевидцы ДТП рассказали, что водитель подавал легковушке звуковые и световые сигналы, а также пытался уйти от столкновения. В ГИБДД отмечают, что погибшие люди в салоне ВАЗ были пристегнуты ремнями безопасности.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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