Прокуратура запретила детсадам требовать с родителей плату за питание отсутствующих детей

Прокуратура оспорила постановление администрации Первоуральска, которое устанавливает родительскую плату за содержание детей в детских садах. В документе обнаружилось нарушение федерального законодательства.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, с родителей взималась полная оплата, в том числе за питание ребенка в те дни, когда он отсутствовал в детском саду по «неуважительной причине». Прокуратура указала, что в этом случае учреждение не несет расходы на питание воспитанника. Проверка была проведена по обращению местной жительницы, которая пожаловалась на нарушение.

В итоге прокурор подал на муниципальный акт протест, и администрация Первоуральского округа исправила документ. Обязанность платить за питание ребенка в его отсутствие была отменена.

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

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