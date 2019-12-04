В Екатеринбурге таксист снял колеса с новых машин и продал их в интернете за полцены

Житель Екатеринбурга попался на краже колес новых автомобилей, выставленных на парковке автосалона в переулке Базовом. Дерзкое преступление было совершено ночью, но мужчина явно не продумал детали.

Как было установлено полицией, злоумышленник «раздел» две новенькие «Лады X-Ray», сняв с каждой по два колеса. Машины остались стоять на подпорках. На территорию стоянки автосалона похититель проник, вырезав кусок сетки-рабицы из ограждения, и при этом умудрился остаться незамеченным. Администрация салона обратилась в полицию и заявила о причиненном ущербе – 56 тысяч рублей.

В ходе оперативного розыска полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 43-летний таксист, который ремонтировал в этом автосалоне свою машину – черную «Ладу Гранту». Именно по автомобилю правоохранители и вычислили похитителя, так как он приехал на нем к салону в ночь кражи.

Мужчина ранее был неоднократно судим за имущественные преступления. В полиции он дал признательные показания. Таксист рассказал, что колеса на его «Гранте» нуждались в замене, и он присмотрел подходящие на машинах, принадлежащих салону. Однако похищенные колеса к его автомобилю не подошли, и мужчине пришлось продать их за полцены через интернет.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до двух лет лишения свободы. До решения суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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