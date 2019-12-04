Вице-губернатор заявил, что в Свердловской области нет очереди на ЭКО

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на расширенном совещании при полномочном представителе президента России в УрФО сообщил, что в Свердловской области нет проблем с доступностью программ вспомогательных репродуктивных технологий. Чиновник уточнил, что за 2019 год было проведено более трех тысяч протоколов экстракорпорального оплодотворения. «Очереди на ЭКО нет», – сказал он.

Между тем, по состоянию на ноябрь этого года ТФОМС было выделено 2500 квот на программы ВРТ, пациентам выдано 2706 направлений. Клиниками Екатеринбурга за десять месяцев этого года было реализовано 2162 программы ЭКО, а до конца года планируется провести еще 388. На 1 ноября 2019 года в реестре-листе ожидания зарегистрировано 1727 заявлений – данные получены в областной комиссии.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 04.12.19

Свердловчане умирают от рака и сердечных болезней из-за катастрофической нехватки врачей. / Зоозащитники вызволили больных животных из Камышловского приюта (ФОТО). / МВД заплатит екатеринбуржцу, которого задержали за прогулку рядом с митингом оппозиционеров. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»