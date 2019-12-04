У двух безработных пассажиров рейса Екатеринбург – Душанбе нашли 2 млн рублей

Кольцовские таможенники обнаружили у трех пассажиров рейса Екатеринбург-Душанбе незадекларированные наличные. Трое мужчин пытались пронести через «зеленый» коридор в общей сложности более двух миллионов рублей без декларации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Кольцовской таможни, только один из них сказал, что везет деньги, заработанные собственным трудом в одном из кафе Первоуральска – чуть более 10 тысяч долларов. Второй мужчина вез больше миллиона рублей наличными. Таможенников он заверил, что безработный, а деньги – его личные средства. Третий пассажир при себе имел почти 800 тысяч рублей. И также оказался якобы безработным.

По таможенным правилам декларированию не подлежат суммы, эквивалентные 10000 долларов. При превышении необходимо заполнить таможенную декларацию в «красном коридоре». При этом не нужно платить пошлин и объяснять происхождение денежных средств. Таможенники изъяли у пассажиров суммы, которые превышают беспошлинную норму. Пассажирам грозит штраф от половины до двукратной величины суммы превышения беспошлинной.

Екатеринбург, служба информации

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