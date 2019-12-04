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Среда, 4 декабря 2019, 15:27 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбуржцев напугал звук, похожий на взрыв

Сегодня около 15.00 жителей Екатеринбурга напугал звук, похожий на взрыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Пионерского микрорайона сообщают, что у них завыли сирены и «чуть не вылетели стекла». Грохот был слышен также в районе УрФУ и на улице Радищева. В пресс-службе ГУ МЧС «Новому Дню» заявили, что к ним никакой информации о происшествиях не поступало. В городском УМВД информации также нет.

Екатеринбург, служба информации

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