Власти назвали города Свердловской области, где число смертельных ДТП выросло на 150%

В Екатеринбурге сегодня проходит совещание при полпреде президента России в УрФО по реализации нацпроектов в Свердловской области. Одной из тем стало обсуждение дорог в регионе. По словам советника департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полпреда Елены Симоненко, согласно опросам, 87,5% жителей Среднего Урала недовольны качеством дорог. «Только в двух городах эксплуатационное состояние дорог близко к нормативному – Екатеринбург и Нижний Тагил», – уточнила она.

При этом, по словам специалиста, Свердловская область рискует не достигнуть показателей нацпроекта по безопасным и качественным дорогам, связанным со смертностью в этой сфере. По данным Симоненко, в Артинском, Качканарском и Талицком городских округах количество ДТП выросло по сравнению с прошлым годом на 42, 39 и 38% соответственно. При этом речь идет об авариях с пострадавшими и ранеными – число подобных происшествий увеличилось на 32, 34 и 8% соответственно. В Кушвинском городском округе количество таких ДТП выросло на 76%.

Также Симоненко озвучила цифры по авариям со смертельным исходом: в Качканарском городском округе их стало больше на 60%, в Талицком – на 140%, в Кушвинском – на 150%.

На том же совещании вице-губернатор Павел Креков сообщил о том, что в целом в Свердловской области смертности в ДТП снизилась – на 10%. «Мы связываем это во многом с работой санавиации», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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