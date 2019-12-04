Автобусную остановку «Дом кино» передвинут поближе к трамваям

В ближайшую субботу остановку общественного транспорта «Дом кино» у гостиницы Park Inn перенесут ближе к перекрестку с улицей Луначарского. Теперь горожане будут дожидаться автобусов у дома №63 по улице Малышева.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга пояснили, что это делается для удобства жителей. Им будет проще пересаживать с одного вида транспорта на другой, так как трамвайная остановка «Дом кино» будет находиться всего в нескольких метрах.

Стоит отметить, что перенос остановки планировался еще в 2018 году, но транспортный комитет реализовал эту задумку только сейчас.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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