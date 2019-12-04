За 11 месяцев в Свердловской области закрылись 1700 малых предприятий

В Свердловской области с начала этого года закрылись 1700 малых предприятий. Об этом рассказал сегодня в ходе совещания о реализации нацпроектов на Среднем Урале советник департамента по вопросам социальной и экономической политики аппарата полпредства в УрФО Руслан Садыков.

«Сокращается и количество вновь созданных предприятий, хотя темпы ниже показателей по России и Уральскому федеральному округу», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 04.12.19

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