В ближайшую субботу состоится крестный ход в честь святой Екатерины

В эту субботу, 7 декабря, в День святой Екатерины в столице Урала состоятся праздничные богослужения и пройдет традиционный общегородской крестный ход.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе епархии, накануне праздника состоится всенощное бдение. Богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

В субботу утром митрополит Кирилл совершит праздничную Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе. По завершении богослужения состоится традиционный общегородской крестный ход к храму-часовне святой Екатерины на площади Труда. В 11:30 (ориентировочно) молитвенное шествие начнет движение от Свято-Троицкого кафедрального собора по улицам города до часовни святой Екатерины. Колонна проследует по улицам Куйбышева, Горького, Пушкина.

У часовни святой Екатерины пройдет молебен. Затем специально приглашённый оркестр исполнит военные марши царской эпохи. Празднество пройдет при поддержке Фонда святой Екатерины.

Екатеринбург, служба информации

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