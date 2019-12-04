В Верхней Пышме на территории завода вспыхнул пожар

Сегодня поздно вечером на территории завода «Уралэлектромедь» в Верхней Пышме произошёл пожар.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, там загорелось модульное сооружение, которое принадлежит арендатору части заводских площадей. «Данное сооружение не принадлежит комбинату, а находится на данной территории по договору аренды», – сказал начальник дежурной смены отдела пожаротушения центра управления в кризисных ситуациях Сероп Хачатурян.

Отметим, что в 21:19 пожар локализован на площади 420 квадратных метров, а уже в 21:40 пожарные справились с огнем. «Сейчас ведется проливка сгоревших конструкций», – сообщили в МЧС. Добавим, что информации о пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливаются.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.12.19

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