Приставы закрыли границу для 105 тысяч свердловчан

Судебные приставы Свердловской области за год запретили выезжать за границу 190 тысячам должников, которые в общей сумме не выплатили 118 миллиардов рублей. До сих пор невыездными остаются 105 тысяч уральцев.

Как сообщает пресс-служба ведомства, самыми злостными неплательщиками стали люди среднего возраста, среди тех, кому 36-45 лет, невыездных 39 тысяч человек. В основном они задолжали по ЖКХ и по решениям суда неимущественного характера. Старшее поколение скопило долги по налогам и ЖКХ – среди тех, кому до 55 лет, должников 22 тысячи, от 56 лет и старше – 13,4 тысячи человек.

Долги по кредитам и алиментам «популярны» среди тех, кому 26-35 лет – из 26 тысяч должников 17 тысяч имеют именно такие долги. Меньше всего проблем у тех, кому 18-25 лет, приставы насчитали около 4000 должников, в основном это административные штрафы, в том числе за выпивку за рулем.

Добавим, по статистике, каждый 15 житель региона получил черную метку от приставов из-за просрочки по кредитам. Самая удручающая ситуация в Камышловском районе, где более трети населения попали в список злостных должников: при численности населения менее 30 тысяч человек метку приставов получили 8 281. В Центробанке недавно заявили, что в Свердловской области растет объем кредитования, причем в основном за счет выдачи потребкредитов, ипотеку, напротив, стали брать реже.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.12.19

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