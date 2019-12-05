В Кольцово прилетели обезьяны из чешского зоопарка (ФОТО)

В Кольцово сегодня утром прилетел необычный груз – сюда привезли обезьян из чешского зоопарка города Глубока-над-Влтавой. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, Екатеринбург – не конечная точка путешествия карликовых игрунков и тамаринов. «Они у нас проездом, их конечная точка путешествия – Чита. Кстати, такие малыши предпочитают гораздо более теплый климат – обычно они обитают в странах Южной Америки», – отметили в аэропорту.

В Кольцово уточнили, что обезьяны летят в специальных контейнерах для перевозки в багажном отсеке.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.12.19

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