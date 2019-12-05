В Екатеринбурге ищут пропавшего 11-летнего мальчика – он ушел из дома неделю назад (ФОТО)

В уральской столице разыскивается 11-летний мальчик – Михаил Данилов. Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, ребенок ушел из дома 30 ноября, до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. Поисками занимается отдел полиции № 14.

Приметы мальчика: рост 147 см, плотное телосложение, волосы светлые, на лице веснушки. Когда он ушел из дома, был одет в синюю куртку, темные штаны, берцы.

«Всем, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в полицию по телефонам +7(343)331-65-70, +7(343)278-27-04 или 02», – попросили в полиции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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