В Сысерти построили вертолетную площадку для санавиации

В Сысертской центральной районной больнице открыли вертолетную площадку – эвакуировать экстренных пациентов в медучреждения Екатеринбурга теперь будут всего за 20 минут. При этом на здании самой больницы смонтировали систему освещения, ветроуказатели и сигнальный маяк, чтобы площадкой можно было пользоваться и по ночам.

Площадку уже протестировали пилоты национальной службы санитарной авиации. Вертолет «Ансат» перевез пациентку из Сысерти, которой потребовалась госпитализация в Областную клиническую больницу № 1. «Было очень комфортно заходить на посадку. Сортировочно-эвакуационная площадка построена по всем правилам: просторная, ровная, без помех для вертолета», – прокомментировал командир воздушного судна Павел Тытыкало.

Добавим, что всего в Свердловской области функционируют 29 вертолетных площадок, девять из них – при медучреждениях. На следующий год запланировано строительство еще одной в Краснотурьинске.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.12.19

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