«Мы от каждого шороха выбегаем в подъезд», – на Эльмаше дважды пытались спалить аварийный дом, где живут люди (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбургская полиция проводит проверку по факту двух поджогов в аварийном доме на Эльмаше на ул. Баумана, 37. Очевидцы рассказали «Новому Дню», что первый пожар произошел в четверг. Неизвестный проник в подъезд и разлил на деревянной лестнице горючую жидкость до входной двери в одну из квартир. Жильцы вовремя почувствовали запах гари и успели потушить пламя. Однако, на следующий день здание попытались спалить повторно.

Аварийный дом поджигали уже дважды

«В пятницу в 21:00 произошел второй поджог. Я почувствовала запах дыма, побежала на первый этаж, а там уже под лестницей горит. Я по квартирам постучала, бегом все потушили, и потом уже приехала пожарная, полиция, потом следователи приехали. Вчера дежурили полицейские», – рассказала «Новому Дню» жительница дома Любовь Глазырина.

Дом на Баумана, 37 был построен в 1941 году. Это здание – практически полностью деревянное – минувшим летом было признано аварийным. Жильцам городские власти пообещали, что вопрос о расселении будет решаться в марте 2020 года. У собственников либо выкупят квартиры по рыночной стоимости, либо просто расселят их в готовые дома.

Сейчас владельцы квадратных метров в аварийном доме опасаются, что могут остаться без жилья. Местные предполагают, что поджоги были заказными. «Собственникам должны предоставить жилплощадь, либо выкупить их квартиры. Если собственник лишается собственности – ему уже никто ничего не должен. Явление в городе не первое, когда пытаются решить вопрос таким образом до расселения. Лет 8 назад сгорел один дом полностью. Подожгли также лестницу ночью. Жильцы со второго этажа выпрыгивали из окон. Там чудом никто не погиб. Обвинять мы никого не можем, так как прямых доказательств нет, но предположение такое есть», – объясняет житель дома Роман Шакиров.

В отделении по связям со СМИ полиции УМВД России Екатеринбургу «Новому Дню» сообщили, что проводится проверка. По итогам пожарно-технической экспертизы будет принято процессуальное решение. Жители дома на Баумана говорят, что теперь выбегают в подъезд при каждом шорохе, а в квартирах возле дверей подготовлены ведра с водой, чтобы применить их в случае следующего пожара.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 05.12.19

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