В Новоуральске возбуждены административные дела из-за пикетов против ввоза урановых «хвостов» из Европы

На трех жителей Новоуральска составлены административные протоколы за серию пикетов против ввоза в город радиоактивных отходов – обедненного урана из Германии.

Как сообщает правозащитная организация «Апология протеста», Николай Лобанов, Геннадий Ломаков и Виктор Казаков провели акцию 25 ноября. Мужчины стояли с плакатом «Нет ввозу урановых хвостов в Новоуральск!» в нескольких точках города – сначала у проходной Уральского электрохимического комбината, затем они переместились к зданию заводоуправления УЭХК и закончили пикет рядом с городской администрацией. В протоколе указывается, что активисты участвовали в групповом пикете, «имея единый умысел на проведение несогласованного публичного мероприятия». Мужчины привлечены к ответственности по части 5 статьи 20.2 КоАП.

По данным правозащитников, все три дела переданы в Новоуральский городской суд. Первое заседание должно было состояться сегодня, но по просьбе стороны защиты его перенесли, так как адвокату Алексею Бушмакову еще не выдали пропуск на въезд в закрытый город.

Напомним, обедненный уран завозится в Новоуральск с немецкого предприятия Urenco. Против этого выступают экологи из Greenpeace. Пикеты против ввоза урановых «хвостов» в Россию проводились в Санкт-Петербурге (куда прибывают эшелоны с ядерными отходами) и в самой Германии.

Фото издания novouralsk.today

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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