В Серове в ДТП с микроавтобусом погибла женщина (ФОТО)

Сегодня в Серове в ДТП погибла женщина 1985 года рождения. Она врезалась на своем «Чери» в микроавтобус ГАЗ-322132.

В УГИБДД по Свердловской области уточнили, что авария произошла около 9-40 на улице Кутузова, 38. Женщина по непонятным пока причинам выехала на встречку, где ехал ГАЗ. Девушка погибла на месте. В микроавтобусе в момент ДТП был только водитель, он не пострадал. Сотрудники ГИБДД выясняют, почему случилась авария.

Добавим, судя по фото, на участке дороги, где ехала женщина, есть колея и неубранный снег.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 05.12.19

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