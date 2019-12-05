Минздрав: 70 процентов случаев младенческой смертности имеют внешние причины

Большая часть случаев смерти детей младше одного года в Свердловской области вызвана внешними, а не медицинскими причинами.

Как передаёт корреспондент РИА Новый День, об этом заявил сегодня на внеочередном заседании комитета заксо по соцполитике министр здравоохранения Андрей Цветков, отвечая на вопрос депутата Егора Шаламовских, который попросил пояснить, почему в сельской местности по статистике младенческая смертность почти в два раза выше, чем в городах – 8,8 случаев на тысячу рождённых. «В 70 процентах случаев причины – внешние. Мама уснула, придавила. Папа пьяный ударил. Таких случаев в сельской местности действительно больше. Каждый случай младенческой смертности по медицинским причинам мы исследуем индивидуально», – пояснил министр. Он также заявил, что в целом уровень младенческой смертности в Свердловской области ниже, чем в среднем по России.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.12.19

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