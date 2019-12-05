В Свердловскую область идут мощные метели

В Свердловской области ожидается сильная метель, сообщили «Новому Дню» в ГУ МЧС России по Свердловской области со ссылкой на данные синоптиков. «Завтра, 6 декабря в Свердловской области ожидается сильный снег, усиление ветра до 23 метров в секунду», – сказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Там напомнили, что не стоит планировать дальние поездки без особой необходимости, а при выезде обеспечить запас бензина, взять теплую одежду, продукты питания, медикаменты, заряженный мобильный телефон, ознакомиться с расположением кафе и населенных пунктов по направлению дороги, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

«Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по номеру пожарных и спасателей МЧС России – 101 или 112», – напомнили в региональном управлении.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 05.12.19

Нашелся ребенок, пропавший неделю назад: его приютила мама друга. / Минздрав: 70 процентов случаев младенческой смертности имеют внешние причины. / За цифрами и процентами забыли про людей. Главный посыл полпредского совещания Куйвашеву и депутатам (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»