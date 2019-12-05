Глава минздрава рассказал о врачах-мигрантах и конфликтах в медучреждениях

Глава областного минздрава Андрей Цветков прокомментировал ситуацию с привлечением в регион врачей из ближнего зарубежья, а также конфликты, которые нередко возникают в Свердловской области между медработниками и руководством медучреждений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», вопрос об этом задал сегодня на заседании комитета заксо по соцполитике депутат Анатолий Никифоров.

Андрей Цветков сообщил, что в области работают только 105 медиков – не свердловчан, из которых 60 приехали из соседних областей. Из оставшихся: восемь человек с Украины, остальные – из Средней Азии. Министр заверил, что они «не так плохи», и пояснил: для медиков-мигрантов работают аттестационные центры, в которых проводятся испытания – устные, письменные, практические, и только потом может быть принято решение о трудоустройстве.

По поводу конфликтов в медучреждениях (последний, напомним, произошёл в ОДКБ 1) министр сообщил, что зачастую проблема не в «очень низких зарплатах и очень высокой нагрузке», а в отсутствии прозрачности стимулирующих выплат. Он также рассказал, что минздрав уже несколько раз проводил обучающие семинары для руководителей, где с ними работали конфликтологи и медиаторы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.12.19

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