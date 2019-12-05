В резиденции свердловского губернатора оформляют подписку на газету, пропагандирующую «мистический сталинизм»

Руководство Свердловской области оформляет подписку на прессу на следующий год. Среди политических и экономических изданий оказалась газета «Завтра», которую выпускает Александр Проханов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», газету выписывают для резиденции губернатора. Это еженедельник, который выходит под девизом «Газета Государства Российского», а ранее – «Газета духовной оппозиции». Считается своего рода оппозиционной, просталинистского толка. «Мы провозгласили концепцию «мистического сталинизма», где Сталин является в двадцатый век как могучий творческий миф, созидающий Государство Российское. Мы проповедуем русское чудо – таинственное начало, неизвестное историкам, которое управляет русским временем, извлекает Россию из бездонной погибели. Вопреки всем законам истории оно случается каждый раз, когда уже нет надежды на избавление. И в кромешной тьме вдруг начинает светиться лампада спасения, и за этой лампадой, что горит в руках русского ангела, народ выходит из пропасти и вновь одерживает великие победы, строит чудные храмы, пишет дивные книги», – сообщается на сайте издания.

Среди последних материалов, опубликованных на сайте газеты – «Еврейские интеллектуалы выступили против отождествления антисионизма и антисемитизма», «Русский фатум. Прислушаемся к подземному гулу русской истории», «Оппозиционные политики? Наркобарыги? Поджигатели? Или всё в одном флаконе?», «Родился первый человек, выношенный в утробах двух женщин». Доставить требуется 50 номеров в год по одному экземпляру каждого.

Среди других изданий, которые будут читать в резиденции – АиФ, «Коммерсант», журнал «Огонек», журнал «Пенсия», «Русский репортер» и ряд узкопрофильных изданий. Примечательно, что в этой же закупке опубликован перечень изданий, которые необходимо поставить в правительство области и уполномоченному по правам человека. Прохановской газеты там нет, и в основном заказываются политические, экономические и правовые СМИ. Но на все три адреса необходимо оформить подписку на еженедельник с телепрограммой.

«Я не знаю, как это происходит в резиденции, но стандартно это бывает так. Формально список формируется профильными подразделениями – пресс-службой, соответствующим советником/помощником или кем-то еще со схожими обязанностями – ну и иногда свои пожелания высказывает и собственно начальник. Но когда начинается формирование перечня – к специалисту по закупкам приходят все друзья из других отделов со словами «а закажи еще вот это» – с упором на то, что в общей сумме одно издание вряд ли кто-то заметит. Кто-то не поддается на уговоры, кто-то – считает дружбу с коллегами дороже казенных денег. Так и появляются в подборке СМИ, которые заказывает очень серьезное учреждение, какие-нибудь издания типа «Оракула» или «Экспресс-газеты», не говоря уже о самых разных телегидах», – пояснил «Новому Дню» источник, знакомый с формированием подписок через закупки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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