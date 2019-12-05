В информационной системе УГИБДД произошел сбой. Гаишники просят водителей потерпеть

Управление ГИБДД по Свердловской области сообщает о техническом сбое в информационной системе, в результате чего увеличились сроки проведения регистрационных действий .

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, в настоящее время наблюдаются технические сбои в работе Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Это приводит к увеличению времени обработки заявлений граждан на получение государственных услуг, связанных с регистрационно-экзаменационной деятельностью Госавтоинспекции, а также выдачи готовых документов.

Специалисты принимают все необходимые меры по устранению проблем и восстановлению работоспособности информационной системы. «В сложившейся ситуации сотрудники ГИБДД надеются на понимание граждан, а также рекомендуют перенести визит в ГИБДД до момента восстановления работоспособности системы», – говорится в сообщении.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.12.19

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