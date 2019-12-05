В Екатеринбурге эвакуировали 600 человек из-за пожара на рынке (ФОТО)

В Екатеринбурге произошел пожар рядом с торговым центром «Пекин», который находится на территории «Таганского ряда». Около 600 человек эвакуированы, они вышли из помещений до приезда пожарных.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что сообщение о пожаре на улице Ольховской поступило в 16-36. Как оказалось, горел мусор в пресс-компакторе. Огонь локализовали к 16-70, сейчас идет проливка. О пострадавших информации нет.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.12.19

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