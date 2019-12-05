Школьников лишили льгот в метро из-за старых турникетов: мэрия Екатеринбурга анонсировала новые траты на подземку (ВИДЕО)

Представители администрации Екатеринбурга рассказали, когда льготный проезд для школьников вновь появится в метрополитене. Как выяснилось, техническая проблема заключается не в «Е-карте», а в устаревшем оборудовании на турникетах подземки. Замена аппаратов и новая «прошивка» займет как минимум 7-8 месяцев. При этом общий объем затрат на эти цели городские чиновники не называют.

Школьников лишили льгот в метро из-за старых турникетов

Напомним, проезд в екатеринбургском метро подорожал с 28 до 32 рублей в мае этого года, а все льготные тарифы были исключены. Новые правила ударили по школьникам и студентам, которые добираются до учебных заведений с пересадками – их расходы на общественный транспорт выросли в 2-3 раза. Родители просят вернуть льготный проездной – под обращением в мэрию подписалось больше 300 человек.

Проблема обсуждалась сегодня в общественной палате Екатеринбурга. Как заявил глава транспортного комитета Игорь Ощепков, сейчас возможно в «Е-карте» записать два тарифа, однако их не будет считывать оборудование, которое стоит на турникетах в метро. «Устройства, которые сейчас принимают оплату, уже требуют значительной модернизации. Поэтому в метрополитене реализуется инвестиционная программа – обновляется подвижной состав, в будущем планируется обновить турникеты. Это тоже достаточно дорогое оборудование», – рассказал чиновник.

Вице-мэр Екатеринбурга Марина Андрусь предложила два варианта решения. Самый быстрый способ – выдать школьникам две персональные «Е-карты», действующие отдельно в метро и наземном транспорте. Однако, это не совсем удобно для горожан. Более долгий вариант – дождаться, когда в метрополитене обновят считывающие устройства. Это займет не меньше полугода. Игорь Ощепков осторожно добавил, что возможно и дольше. Член общественной палаты Константин Брыляков поинтересовался у представителей администрации, почему этой проблемой нельзя было заняться раньше – о сроках использования оборудования было известно заранее.

«Тариф (в который заложена инвестнадбавка – прим.ред.) подняли в мае, и полгода ничего не делалось, пока не возник общественный резонанс», – поддержала общественница Екатерина Петрова.

Марина Андрусь заявила, что технологии меняются слишком быстро, и мэрия не может заранее предусмотреть их. «Мы что, за два года должны были подумать об этом и начать копить деньги? Замена турникетов по затратам сравнима с обновлением подвижного состава. В бюджете предприятия таких денег нет. Не забывайте, что у метрополитена большие затраты и на выполнение требований безопасности», – парировала чиновница.

Между тем, родителей волновал больше вопрос о льготном проезде. На это Андрусь ответила, что тарифы устанавливает область. На муниципальном уровне перевозка пассажиров-льготников происходит за счет транспортных предприятий, а выпадающие доходы компенсирует бюджет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Саливанчук

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