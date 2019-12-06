Нападением своры собак на мужчину в Североуральске заинтересовались следователи

В Североуральске следователи начали проверку тревожного случая: стая собак погналась за мужчиной, который, убегая от них, чуть не попал под машину.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, убегая от целой своры собак, мужчина упал на проезжую часть, и лишь по счастливой случайности не угодил под проезжающие автомашины. На видеозаписи, распространенной в соцсетях, видно, что после нападения на мужчину эта же стая собак начала подбегать к проходившей неподалеку женщине с детской коляской, что могло угрожать их жизни и здоровью.

Выясняются все обстоятельства происшествия. Следователи изучат документы муниципальных служб по отлову бездомных животных. По итогам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

Североуральск, служба информации

Североуральск. Другие новости 06.12.19

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