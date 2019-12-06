ГИБДД вернет «Парконы», чтобы штрафовать за парковку в неположенном месте

На дороги Екатеринбурга в ближайшие дни вернутся «Парконы», которые будут фиксировать стоянку в запрещенных местах с последующими штрафами для водителей. Об этом сегодня корреспонденту «Нового Дня» рассказал начальник центра фиксации нарушений УГИБДД Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

«Мы определили проблемные участки, которые влияют на пропускную способность и где работа с «Парконом» будет идти в первую очередь. Пока это центр города. Подрядчик будет осуществлять передачу данных, а мы их будем обрабатывать, смотреть, есть ли нарушение и выносить штрафы», – рассказал он. Точную дату, когда заработают «Парконы», гаишник называть не стал, чтобы не предупреждать заранее любителей встать в неположенном месте, но обозначил, что это будет ориентировочно через неделю. Наказывать будут тех, кто встал под запрещающие знаки.

В Екатеринбурге, отметим, последние месяцы практически перестали эвакуировать машины из-за изменившегося подхода ГИБДД к эвакуации – если раньше инспектор составлял протокол и машину увозили, то теперь необходимо сообщить о нарушении в дежурную часть, та отправит свободный экипаж для проверки и только после этого вызовут эвакуатор. Кузнецов сегодня подтвердил: «[Эвакуаторы] забирают через раз».

Отметим, «Парконы» ГИБДД будут работать принципиально иначе, чем аналогичные устройства администрации города. Мэрия, напомним, пытается ловить водителей за неоплату стоянки на платных парковках – автомобилиста затем вызывают на административную комиссию, чаще всего «письмо счастья» приходит уже после истечения сроков давности, да и в целом избежать такого наказания просто. ГИБДД же, как и полагается, будет рассылать штрафы, которые необходимо оплачивать. Работа «Парконов» платных стоянок касаться не будет.

Устройства, фиксирующие парковку в неположенном месте, в Екатеринбурге применяли несколько лет назад, например, в 2014 году с их помощью поймали более 35 тысяч нарушителей. Однако затем по каким-то причинам «Парконами» пользоваться перестали.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 06.12.19

Куйвашев назначил в областной избирком юриста коммерческой организации (ФОТО). / Свердловские власти снова продают санаторий «Курьи». Теперь – дороже. / В Екатеринбурге установят камеры на 122 перекрестках (СПИСОК). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»