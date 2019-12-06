В Реже осужден мигрант, напавший на трассе на перевозчика денег

Режевской суд вынес обвинительный приговор 29-летнему гражданину Таджикистана за дерзкий разбой на трассе Екатеринбург – Алапаевск.

Обвиняемый Рамазан Суфизода, действуя в группе с другими людьми, в октябре прошлого года напал на водителя автомобиля «Изузу», который перевозил 480 тысяч рублей. Деньги принадлежали предпринимателю. Согласно материалам уголовного дела, мигрант угрожал водителю пистолетом и три раза выстрелил в стекло двери. Затем похитил деньги и скрылся с сообщниками. В суде Суфизода свою вину не признал, но суд учел доказательства следствия.

Гражданин Таджикистана был осужден по ч. 3 ст. 162 УК РФ и приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Материалы в отношении остальных участников разбоя выделены в отдельное производство.

Реж, служба информации РИА «Новый День»

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