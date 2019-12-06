Куйвашев поручил Бидонько помочь старообрядцам выбрать землю под храм

Губернатор Евгений Куйвашев поручил вице-губернатору Сергею Бидонько курировать процесс подбора земельного участка под строительство старообрядческого православного храма в Нижнем Тагиле.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, этому предшествовала встреча губернатора с Епископом Казанско-Вятским и Уральским Евфимием. Владыка обратился к главе региона с просьбой о поддержке представителей Русской православной старообрядческой церкви, которым необходим храм во втором по величине городе Свердловской области.

«Ранее в Нижнем Тагиле был храм. И сейчас у старообрядцев есть желание построить храм, мы уже начали процесс подготовки к строительству, но дело не движется», – рассказал Епископ Казанско-Вятский и Уральский.

Предварительно речь идет о выборе одного из двух участков. Необходимо выбрать, какой из них будет наиболее подходящим с точки зрения соблюдения как всех канонов, так и земельных и градостроительных требований. Курировать работу будет вице-губернатор Сергей Бидонько.

По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, на рассмотрение вопроса уйдет около месяца, после чего можно будет приступать к реализации проекта.

Владыка Евфимий сегодня также поздравил губернатора Евгения Куйвашева и всех уральцев с Днем памяти святой великомученицы Екатерины, который будет отмечаться 7 декабря.

Екатеринбург, Нижний Тагил, служба информации

Екатеринбург, Нижний Тагил. Другие новости 06.12.19

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