Прививки от гриппа ставить еще не поздно, – главный эпидемиолог Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал жителей региона ставить прививки против гриппа, выложив видео в своем инстаграме – там глава региона получает укол вакцины от вируса. «Новый День» узнал у главного эпидемиолога Александра Харитонова, не поздно ли ставить прививки от гриппа.

«Прививки против гриппа нужно ставить каждый год всем, потому что каждый год готовится новая вакцина с новым содержанием типов вируса на основании заключения экспертов Всемирной организации здравоохранения. Они, в свою очередь, основываются на результатах круглогодичного мониторинга за циркуляцией вируса. Екатеринбург является опорной базой этого мониторинга. Мы еженедельно отбираем 25 проб от больных острыми респираторными заболеваниями. Они исследуются в региональном Роспотребнадзоре, затем отправляются в федеральный центр исследования гриппа, затем – в европейский, а потом во всемирный. На основании этого делается заключение. И все производители вакцин всего мира делают вакцину одинаковую по своему составу», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, в 2009-2010 годах, когда появился новый «свиной» грипп AH1N1, в составе сезонной вакцины не было этого штамма. «У нас умирали в 2010 году пациенты, которые вообще не прививались от гриппа, а те, кто прививался сезонной вакциной, заболели, но выжили», – подчеркнул он.

По словам Харитонова, у всех производителей вакцин один состав, однако многие екатеринбуржцы стремятся поставить импортный препарат. «Я совершенно этого не понимаю, потому что я сам прививаюсь отечественной вакциной, как и вся моя семья. По своему качеству они совершенно равноценны. А с импортом еще и с каждым годом сложно становится. В этом году у нас появились две импортные вакцины только во второй половине ноября, когда прививаться уже поздновато, – отметил он. – Но пока циркуляции вируса гриппа мы не находим, так что если прививка не сделана, то надо поставить».

Собеседник «Нового Дня» уточнил, что в этом году эпидемиологи ждут подъема заболеваемости в конце декабря – начале января.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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