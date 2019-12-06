В Екатеринбурге произошёл мощный пожар рядом с котельной (ВИДЕО)

В Екатеринбурге в районе улиц Гурзуфской и Радищева вспыхнул пожар. Как сообщили «Новому Дню» очевидцы, к территории подъехали пожарные расчеты. Пламя видно издалека. В пресс-службе ЕМУП Спецавтобаза сообщили, что возгорание произошло не на их территории, порекомендовав уточнять информацию у ЕТК – рядом находится котельная предприятия.

В пресс-службе энергетиков, в свою очередь, «Новому Дню» также пояснили, что ЧП произошло рядом, а не на самом энергообъекте. «Горят складские помещения за забором. Кому они принадлежат, мы не знаем», – уточнили в ЕТК.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что горит трёхэтажное административное здание. Площадь пожара 600 квадратных метров. Позднее в ведомстве обещали дать более подробную информацию о ЧП.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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