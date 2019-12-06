У горящего здания на Гурзуфской рухнула крыша (ФОТО)

В Екатеринбурге пожарные продолжают бороться с огнём в промзоне неподалёку от центра Екатеринбурга. Возгорание произошло в трехэтажном здании на улице Гурзуфской, 60. По последним данным, площадь пожара составляет 1200 квадратных метров, и есть риск того, что огонь перекинется на соседние здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Свердловской области.

Там уточнили, что у здания рухнула крыша. «Создан штаб пожаротушения для координирования действий огнеборцев. На месте пожара создано два участка тушения. К ликвидации пожара привлечены 84 человека личного состава, 25 единиц пожарно-спасательной техники», – уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Читатели «Нового Дня» сообщают, что рядом перекрыты для движения автотранспорта улицы, все вокруг заволокло едким дымом – гарь ощущается даже в нескольких кварталах от места ЧП.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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