Ночью в Екатеринбурге полыхал склад. Площадь пожара составила 1000 кв м (ФОТО)

Почти всю ночь продолжалось тушение крупного пожара в складском здании, расположенном на территории Верх-Исетского рынка на улице Халтурина в Екатеринбурге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил вчера в 23:45. В его тушении был задействованы 71 человек и 18 единиц пожарно-спасательной техники. В 01:34 было ликвидировано открытое горение и начались работы по проливке и разборке сгоревших конструкций. Их пожарные завершили только к 05-09. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Добавим, что также к 5 часам утра были завершены работы по тушению крупного пожара на улице Радищева. Как уже писал «Новый День», со вчерашнего вечера пожарные боролись с огнём в промзоне в районе улиц Радищева – Гурзуфской. Горело трехэтажное здание, площадь пожара составила 1200 квадратных метров. У здания рухнула крыша. К ликвидации пожара были привлечены 84 человека личного состава, 25 единиц пожарно-спасательной техники.

Пожар рядом с котельной

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.12.19

У горящего здания на Гурзуфской рухнула крыша (ФОТО). / В Екатеринбурге произошёл мощный пожар рядом с котельной (ВИДЕО). / В Екатеринбурге прошли одиночные пикеты в поддержку осужденного студента Егора Жукова (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»