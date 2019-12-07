Флаги «Единой России» и КПРФ объединились на экологическом митинге в Артёмовском (ФОТО)

Сегодня в поселке Буланаш (Артёмовский район Свердловской области) состоялся митинг против ввоза на его территорию твердых бытовых отходов сразу с нескольких муниципалитетов. Необычным было то, что его участники пришли с флагами двух разных политических партий – «Единой России» и КПРФ.

На митинге присутствовали около 500 человек. Один из участников митинга от КПРФ написал в редакцию РИА «Новый День», что партия власти пытается «забрать» у КПРФ протестную повестку по экологии. С другой стороны, депутат заксо Вячеслав Вегнер сообщил, что партийная принадлежность не при чем – люди просто начали говорить о неспособности власти справиться с ситуацией.

В резолюции митинга (имеется в распоряжении редакции) говорится, что на свалку в Буланаше свозятся отходы со всего Артёмовского городского округа, Алапаевска, Махнёво, Ирбита и даже Байкаловского района. Граждане требуют прекратить это и настаивают на своем праве на благоприятную среду обитания.

Копии резолюции будут направлены президенту Владимиру Путину, полпреду Николаю Цуканову, министру природных ресурсов РФ Дмитрию Кобылкину, губернатору Евгению Куйвашеву, областным министрам природных ресурсов и ЖКХ, депутатам Госдумы от Свердловской области Сергею Чепикову и Дмитрию Ионину, а также в надзорные органы.

Фото присланы в редакцию от имени Семена Акифьева.

Екатеринбург, служба информации

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