Крестный ход в честь святой Екатерины прошел по Екатеринбургу (ФОТО)

Сегодня, 7 декабря в Екатеринбурге прошел крестный ход памяти святой великомученицы Екатерины. Верующие прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора на улице Куйбышева до часовни великомученицы Екатерины на Площади Труда, где при основании города был построен первый храм.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Епархии, в шествии приняли участие более 3 000 человек: духовенство, прихожане храмов митрополии, учащиеся Екатеринбургской духовной семинарии, Свято-Симеоновской православной гимназии и воскресных школ епархии, их родители и педагоги, студенты Миссионерского института, воспитанники военно-патриотических клубов и объединений, представители молодежного движения Екатеринбургской епархии, казаки Оренбургского казачьего войска.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл поздравил всех с праздником – Днем святой Екатерины и отметил, что православные горожане имеют эту святую своей покровительницей благодаря своим предкам, которые возводили город 300 лет назад. Владыка Кирилл отметил, что сейчас «нет той любви и жертвенности, которой обладали наши благочестивые предки, и которые создали не только этот город, но и нашу великую и славную страну, в которой Господь судил нам с вами родиться». Владыка пожелал «замечать больше радостного, полезного, хорошего и доброго, которое тоже есть в нашей жизни».

По завершении молебна всем участникам крестного хода были предложено праздничное угощение и горячий чай. На площади Труда специально приглашённый оркестр исполнил военные марши царской эпохи.

Екатеринбург, служба информации

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