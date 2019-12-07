Слух дня: Симановский купил губернаторский стол, чтобы заполучить госдумский стул

Свердловский бизнесмен Андрей Симановский, который накануне во время Екатерининской ассамблеи купил стол губернатора Евгения Куйвашева за 35 млн рублей, преследовал, по слухам, не только и не столько благотворительные цели. Говорят, что он покупал себе место в будущем созыве Госдумы.

Кампания уже начинается, и, если верить слухмейкерам, теперь лоббировать интересы Симановского будет сам Куйвашев. «У него будут запрашивать список губернатора на выборы – и в нем окажется наш герой», – рассказывают слухмейкеры.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.12.19

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