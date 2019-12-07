В Екатеринбурге нашлась живой и здоровой школьница, которую искали с сентября

Сотрудники уголовного розыска отдела екатеринбургской полиции № 8 разыскали 15-летнюю Александру, которая ушла из дома в сентябре 2019 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе горУМВД, девочку нашли в квартире ее отца на улице Черкасской. По словам школьницы, она ночевала все это время у разных знакомых, так как хотела свободно проводить время. Сотрудники полиции провели с ней профилактическую беседу.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.12.19

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