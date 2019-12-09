В Березовском стая собак напала на ребенка

В городе Березовском Свердловской области на 11-летнего мальчика напали собаки. У ребенка повреждена нога, прокуратура выясняет, кто виноват в появлении стаи на улице.

ЧП случилось накануне около трех часов дня. Мальчик шел на занятия к репетитору, когда на него напали четыре пса. Одна из собак покусала мальчика, остальные накинулись на его пакет, в котором были школьные принадлежности.

Мальчика обследовали в травмпункте, со слов его мамы, он сильно напуган.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, жители города обращались ООО «ЖКХ-Холдинг» с жалобами на стаи собак, компания перенаправляла заявки в подрядную организацию. Сейчас выясняется, на самом ли деле собаки безнадзорные, и если да, то будет проверяться, как шел отлов. Если у собак обнаружатся хозяева, то им грозит иск о компенсации морального вреда пострадавшему.

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 09.12.19

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