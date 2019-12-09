Коллекторы парализовали работу школы из-за долга одной из ее сотрудниц

Коллекторское агентство оштрафовано на 50 тысяч рублей и исключено из государственного реестра юридических лиц за бесконечные звонки на рабочий и личный телефоны одной из должниц.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФССП России по Свердловской области, обращение женщины о коллекторском телефонном терроре в отношении нее было переправлено приставам из администрации президента. Гражданка, работающая в школе, написала, что она взяла кредит в микрофинансовой организации и не смогла вовремя его вернуть, о чем предупредила кредитора. После этого на ее рабочий номер телефона в школе в течение двух часов беспрерывно звонили, но ничего не говорили, а сбрасывали вызов, чем парализовали работу образовательного учреждения. Одновременно коллекторы таким же образом атаковали и ее личный телефон. Информацию о «телефонном терроре» подтвердила директор школы.

Судебные приставы Свердловской области возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Микрофинансовая организация оштрафована и исключена из государственного реестра юридических лиц.

Екатеринбург, служба информации

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