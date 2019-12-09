В Екатеринбурге похолодает к выходным

В Екатеринбурге всю неделю ожидается не по-декабрьски теплая погода. Как сообщили в Гидрометцентре России, регион подвергается влиянию атмосферных фронтов мощного атлантического циклона, из-за чего в ближайшие дни будет сыро и пасмурно, а температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки. «Фон температуры примерно на месяц отстает от зимнего графика», – уточнили в метеобюро.

В понедельник днем ожидается +2 градуса, во вторник и среду – до -1 градуса. В четверг днем столбики термометров опустятся до отметки в -3, в пятницу похолодает до -7. К выходным погода изменится, выглянет солнце, но будет до -9 градусов днем.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.12.19

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