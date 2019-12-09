В Екатеринбурге ученые собирают деньги на книгу для бёрдвотчинга

Уральские ученые собирают деньги на издание буклета «Птицы Среднего Урала». Это карманный справочник-определитель ста самых распространенных уральских птиц с авторскими иллюстрациями орнитолога, доктора биологических наук, профессора и лидера Уральской школы орнитологов Вадима Рябицева.

«Мы собираем деньги на издание буклета-определителя именно сейчас, зимой, чтобы весной он был уже издан. Весной к нам будут возвращаться перелетные птицы, и чтобы понять, кто прилетел и поет на яблоне у вашего дома, – понадобится наш буклет», – объясняют ученые.

Деньги на выпуск буклета собирают на краудфайндинговой платформе «Планета». Необходимая сумма – 100 тысяч рублей, пока собрано меньше половины.

Екатеринбург, Елена Сычева

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