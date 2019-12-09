Бывшую сотрудницу колонии будут судить за пьяное ДТП, в котором погиб ее сожитель

В Серове будут судить бывшую сотрудницу ИК-8, по вине которой в ДТП погиб один человек и пострадали еще двое, в том числе маленький ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, обвиняемая работала в ИК-8 с июля 2018 года по сентябрь 2019 года в должности старшего инспектора группы коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения.

По версии следствия, вечером 28 августа 2019 она ехала на автомобиле «ВАЗ-21053» 1997 года выпуска в сторону Сосьвы, при этом была пьяна, и у нее не было водительских прав. На пассажирских сиденьях ехали ее сожитель, хозяин машины, и его мать, не пристегнутые ремнями безопасности, также пьяные.

В районе 77-го км автодороги Серов – Сосьва – Гари обвиняемая выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Форд Фокус», которым управляла женщина. Пассажирами «Форда» были дети водителя 11 и 9 лет, а также ее подруга с ребенком 11 лет.

В результате столкновения самые тяжелые травмы получили пассажиры ВАЗа – сожитель обвиняемой скончался, а здоровью его матери был причинен тяжкий вред. Также тяжелые травмы получила дочка водительницы «Форда».

Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу. В настоящее время обвиняемая в органах уголовно-исполнительной системы не работает, состоит на учете в ГКУ «Серовский центр занятости» в качестве безработной.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 09.12.19

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