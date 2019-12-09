На трассе Екатеринбург – Курган ограничат движение из-за ремонта железной дороги

На федеральной трассе Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган с завтрашнего дня возможны затруднения из-за ремонта железнодорожного переезда рядом с поселком Марамзино в Белоярском округе.

Работы пройдут с 10 по 11 декабря с 21:00 до 2:00, и с 12 по 13 декабря с 21:00 до 2:00. Ремонтом переезда занимается Свердловская железная дорога. В этот период на участке дороги возле поселка машины будут пропускать только в одностороннем порядке. Из-за этого возможно скопление транспорта.

«Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута», – сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Екатеринбург, служба информации

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