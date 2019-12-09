В пяти судах Свердловской области появились новые судьи, назначенные указом президента Владимира Путина № 584 от 6 декабря.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, на шестилетний срок полномочий на должность председателя Алапаевского городского суда назначена Юлия Маракова. Судьями Свердловского областного суда на неограниченный срок полномочий назначены Елена Родионова и Галина Хайрова. Судьей Нижнетуринского городского суда назначена Елена Лейпи, Наталья Шамсутдинова стала судьей Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга, а в Сухоложский городской суд назначена судья Оксана Васькова.

Екатеринбург, служба информации

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