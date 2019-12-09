В Свердловской области резко возросло число ДТП: за неделю погибли 14 человек

В Свердловской области резко возросло количество дорожно-транспортных происшествий. Только за минувшую неделю на дорогах региона зарегистрировано 849 ДТП, в результате которых 14 человек погибли и еще 95 получили травмы различной степени тяжести. Об этом РИА «Новый День» сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

Среди пострадавших – 7 детей в возрасте до 16 лет. Для сравнения, в прошлом году в этот же период времени в результате ДТП погибли 6 человек и 58 получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами ДТП на этой неделе стали: выезд на встречную полосу, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил дорожного движения пешеходами.

Больше всего ДТП зарегистрировано в Екатеринбурге – 27, в результате которых два человека погибли и 32, в том числе четыре ребенка, получили травмы; в Нижнем Тагиле – шесть ДТП, в которых один человек погиб и еще девять получили травмы. Дорожно-транспортные происшествия, в которых погибли люди, зарегистрированы в Талице, Серове, Заречном, Ревде и Первоуральске.

Начинающими водителями спровоцировано три серьезных ДТП, в которых один человек погиб и еще восемь получили травмы. Все случаи связаны с выездом на полосу встречного движения. Две аварии произошли на заснеженной дороге, когда водители не обладали навыками управления автомобилем в сложных погодных условиях.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.12.19

В пяти судах Свердловской области появились новые судьи. / На трассе Екатеринбург – Курган ограничат движение из-за ремонта железной дороги. / В думе Асбеста снова сменили председателя. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»